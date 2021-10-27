РИАМО - 27 окт. Для детей родителей, которые работают на предприятиях или в учреждениях непрерывного цикла, в каждом детском саду Люберец при необходимости 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября будут функционировать дежурные группы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории Подмосковья введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что для зачисления детей в дежурную группу родителям необходимо написать соответствующее заявление на имя заведующего детским садом.

«Впереди «длинные выходные», которые должны помочь снизить количество заражений Covid-19. Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя и своих близких», - добавил Ружицкий.

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