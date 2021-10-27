РИАМО - 27 окт. С 18 по 24 октября в городском округе Люберцы на автомобильных дорогах закрыли 18 ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в ходе проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах заделали 18 ям общей площадью 61 кв. м», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что за неделю в рамках программы «Доступная среда» для удобства маломобильных групп населения выполнены работы по понижению бортового камня и установке тактильной плиткой на 3 пешеходных тротуарах.