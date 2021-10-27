РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. В музее-усадьбе «Архангельское» в период с 30 октября по 7 ноября отменили все массовые мероприятия, а посещать выставки можно с рядом ограничений, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

С 30 октября посетители старше 18 лет смогут посещать выставочные залы музея-усадьбы только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, справки о медотводе от вакцинации или отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения музея. На детей и подростков данные требования не распространяются.

Посещение выставок будет осуществляться по сеансам – каждые два часа с 10:00 до 16:00. Время сеанса: 1,5 часа с момента времени начала, указанного на билете при одновременном присутствии до 50% зала.

В помещениях обязательным условием является ношение масок, а также соблюдение дистанции 1,5 метра. Доступ в парк - без ограничений.

Все мероприятия во время эпидканикул отменяются. Посетителям, купившим билеты, деньги вернут на карту автоматически.

Все точки питания на территории музея приостановят работу за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Также приостановят работу сувенирные магазины.

Музей-усадьба «Архангельское» — историко-художественный музей, созданный в 1919 году на части территории усадьбы Архангельское, которая была национализирована в 1918 год. Находится в Красногорске.