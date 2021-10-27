РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Жителя столицы задержали в подмосковном Красногорске за кражу мобильного телефона из кармана куртки женщины, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Росси по Московской области.

В дежурную часть отделения полиции Красногорска обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный, находясь рядом с ней в одном из отделений банка в поселке Нахабино, похитил из кармана куртки мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 27-летнего жителя Москвы.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).

Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.