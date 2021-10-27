РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Следственный отдел подмосковного Красногорска возбудил уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием, после хлопка газа в одном из жилых домов в Железнодорожном проезде, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием - часть 1 статьи 238 УК РФ.

По данным следствия, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома, при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы, изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы, допрошены жильцы дома, а также хозяева квартиры, где произошел хлопок, назначен ряд экспертиз.

Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.