РИАМО - 27 окт. Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» Лидия Антонова проконтролировала соблюдение сроков выполнения работ по комплексному благоустройству дворов в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рабочего визита Антонова посетила 3 двора в городском округе и проверила соблюдение сроков работ.

Вместе с Лидией Антоновой в проверке участвовали руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак, председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов и сотрудники управления благоустройства администрации округа. Антонова посетила дворы на улице Космонавтов, 52 и городок «А» – площадки у домов №7, 9 и 55, а также пообщалась с активной группой жителей.

«Подрядчикам установлен срок – до 30 октября, благоустройство во дворах должно быть завершено. Это не первый подобный рейд. Недавно мы выезжали в северную часть Люберец, где проверили еще 4 объекта», - сказала депутат.

Она подчеркнула, что все работы по установке детских и спортивных площадок находятся на контроле администрации округа. Контролировать сроки и качество при их обустройстве муниципалитету помогают местные депутаты и региональные парламентарии.