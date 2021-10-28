РИАМО - 28 окт. В четверг в Москве и Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Covid-выходные продлятся по 7 ноября.

По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период «дельта»-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

Во время Covid-каникул приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые занимаются жизнеобеспечением или работают по непрерывному циклу. В Подмосковье продолжается возведение дорожных объектов, а также строительные работы по программе социальной газификации.

В столичном регионе закрылись непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, прачечные, автосервисы, концертные залы, цирки, помещения зоопарков, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кружки и секции.

Стоматологии оказывают только экстренную помощь, в больницах и поликлиниках продолжают оказывать плановую медпомощь. Работают пункты вакцинации от коронавируса.

В период нерабочих дней в Подмосковье государственные ветеринарные клиники оказывают животным только неотложную помощь. В Москве госветклиники продолжают работу в штатном режиме.

Нерабочие дни не касаются транспорта, однако в Московской области он курсирует по расписанию воскресенья. Пассажиры должны соблюдать все меры антиковидной безопасности, на транспорте проводятся соответствующие проверки.

Продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, точки, торгующие непродовольственной продукцией первой необходимости. Кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Ограничения не коснулись и онлайн-торговли.

Государственные и другие услуги, которые доступны в онлайн-формате, предоставляются исключительно в электронном виде. Работа центров госуслуг ограничена.

Под запретом оказались массовые зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия, кроме тех, что были согласованы с Роспотребнадзором. В Московской области временно не проводятся занятия и экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие».

В Москве максимально разрешенная заполняемость театров и музеев в эпидканикулы составляет 50%. У посетителей должны быть маски и один из видов QR-кода - вакцинированного от Covid-19, переболевшего не более полугода назад либо выданный после отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Учащиеся школ и детских садов ушли на каникулы, при этом в учреждениях дошкольного образования открыты дежурные группы для тех малышей, которых родителям не с кем оставить дома.

Жителям разрешено гулять на улице, однако в целях безопасности необходимо избегать скопления людей.

Главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко ранее предупредил, что «антиковидные» выходные будут повторяться, пока все население не станет добросовестно относиться к соблюдению мер эпидбезопасности и не наработает коллективный иммунитет благодаря вакцинации.​

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