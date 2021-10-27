РИАМО - 27 окт. Капитальные ремонтные работы проведут в доме 1913 года строительства, расположенном по адресу: улице Остоженка, дом 40/1. Здание было спроектировано архитектором Н. И. Жеризовым, сообщили РИАМО в Фонде капитального ремонта Москвы.

Историческое здание имеет Г-образную форму, его фасад украшен лепниной, балюстрадами.

Между рядами окон в уровне 1-го - 5-го этажей тянутся пилястры. Между 2 и 3, а также 5 и 6 этажами находятся карнизы. Стены главных фасадов на уровне 1-5-этажей отделаны рустом.

В этом историческом здании специалисты произведут ремонт инженерных систем, в том числе и водоотведения и теплоснабжения. Кроме того, восстановят фасад и подвальные помещения жилого дома.

Отмечается, что специалисты будут придерживаться соблюдения необходимых технологий, что поможет сохранить технические характеристики здания. Завершить работы планируют на 2022 год.

В программу включено более 28 тыс. домов общей площадью более 258 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.