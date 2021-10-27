РИАМО - 27 окт. Власти Московской области готовы к сотрудничеству и обсуждению инициатив Общественной палаты региона, а также ведут постоянный диалог с ОП, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В среду прошло второе заседание нового состава Общественной палаты.

«Диалог, который ведем, он у нас постоянный. Я хотел бы еще раз слова благодарности, Анатолий Васильевич (Торкунов, председатель Общественной палаты региона – ред.), сказать, что Вы с нами. <…> Вы человек очень активный и признанный, для каждого региона такая личность многое значит. Потому что ваше мнение, ваши реплики, они, как известно, очень серьезно помогают не допускать ошибок», - отметил губернатор.

По его словам, Общественная палата Московской области тоже чувствует стиль работы председателя и перенимает его. Он добавил, что в палате находятся люди, которые по своему жизненному кредо активны, которым постоянно что-то надо менять, хочется менять.

«И мы претендуем на то, что наша задача - эти перемены обеспечивать обязательно с учетом вас, уважаемые коллеги», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что сейчас в Подмосковье проводится Всероссийская перепись населения.

«Чтобы <…> иметь возможность позаботиться о каждом и стараться учесть пожелания групп интересов. Очень прошу вас тоже в этом участвовать, помогать, вы желанны. Общественная палата для нас - это партнер», - уточнил глава региона.

Цели работы

Торкунов отметил, что по итогам работы прошлого созыва в Общественной палате приняли решение расширить и уточнить целеполагание работы комиссий.

«На прошлом заседании говорили о целях нашей работы в этом году. Работа должна быть сосредоточена, прежде всего, в комиссиях и в работе с муниципалитетами. У нас много интересных инициатив. <…> Этот актив мощнейший, <…> его надо задействовать самым серьезным образом», - сказал председатель Общественной палаты региона.

Он уточнил, что такая инициатива даст возможность гражданскому обществу принимать гораздо более деятельное участие в решении поставленных властями задач.

Большой вклад

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул значимость работы Общественной палаты. По его мнению, Общественная палата за последние годы внесла большой вклад в сопровождение, решение самых главных, социально значимых задач.

Так, он привел в пример муниципальную реформу, которая проводилась на территории региона. Формирование городских округов на территории округов Подмосковья дало динамику для развития муниципалитетов и региона.

«Нам предстоит еще большая совместная работа», - сказал Брынцалов.

Проект о героях ВОВ

Председатель комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству Общественной палаты Подмосковья Дмитрий Шалыгин рассказал о проекте «Портреты Героев Советского Союза».

«В следствии кропотливой исторической работы, исследователям удалось воссоздать облик героев участников ВОВ – жителей Подмосковья, чьи визуальные образы были утеряны. Их изобразили художники, основываясь на исторических данных и свидетельствах родственников, сослуживцев и так далее», - пояснил он.

По его словам, портреты героев изображены на фоне подвигов, которые они совершили, что позволяет современникам – увидеть, как выглядел герой и суть его подвига.

Медицинские чаты

Зампредседателя Общественной палаты Подмосковья, руководитель федерального проекта «Здравконтроль» Евгений Мартынов рассказал, что за 1,5 года работы медицинские чаты в Telegram помогли решить жителям более 20 тыс. проблем.

«Я благодарен губернатору и его команде за то, что уже 1,5 года на территории Московской области по инициативе Общественной палаты по просьбе наших жителей, которые мы слышим уже несколько лет, заработал уникальный проект. Как прямой канал взаимодействия жителей и представителей медицинских учреждений, организаторов здравоохранения», - отметил Мартынов.