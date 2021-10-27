РИАМО - 27 окт. С сентября 2 текущего года в подмосковных лесничествах собрали почти 4 тонны желудей, семена дуба используют для посева новых лесов на территории региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«На помощь лесничим традиционно пришли и члены школьных лесничеств, и воспитанники дошкольных учреждений, и добровольцы. Собранные желуди высадят в лесных питомниках, и уже через пару лет мы все вместе в рамках наших традиционных весенних и осенних акций будем сажать молодые сеянцы», - рассказал зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Дуб является одной из лесообразующих пород Московской области. Благодаря дубам происходит формирование смешанных лесов, имеющих наибольшую устойчивость к негативным воздействиям разного рода и природным факторам.

«Общими усилиями удалось собрать 3 840 кг желудей. Почти 4 тонны! Сейчас сбор окончен. Все собранные желуди переданы в подведомственный нам ГАУ МО «Центрлесхоз» и направлены в ФГУ «Рослесозащита» для анализа и определения посевных качеств. Часть из них – 818 кг - уже проверены и высеяны в лесных питомниках комитета», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Лидером по сбору желудей стал Сергиево-Посадский филиал ГКУ МО «Мособллес», работникам которого удалось собрать 1 537 кг желудей. Значительное количество желудей также собрали Волоколамский, Егорьевский, Истринский и Шатурский филиалы ГКУ МО «Мособллес».

Работы по сбору и последующему посеву семян дуба проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».