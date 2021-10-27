РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 окт. Cбор наказов начался во время избирательной компании, всего в Единый центр сбора наказов, который начал работу 12 июля, было передано более 13 тыс. пожеланий от жителей Щелкова, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Так с наказами обратились жители дома №2 по улице Жуковского. Во время дождей во воре постоянно образовывалась лужа. Промывкой здесь было не обойтись, поэтому мы обустроили 2 дренажных колодца и установили 4 ливневых решетки», — сказал глава Щелкова Андрей Булгаков.

По его словам, очень важно, чтобы жители знали, что их наказы и обращения не ушли в никуда, а будут прорабатываться.

«Что-то включаться в долгосрочные программы, что-то решаться «здесь и сейчас», - добавил Булгаков.

Всего из 13 тыс. обращений более 3 тыс. касались благоустройства территории.