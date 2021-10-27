РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Затор образовался на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В сторону Москвы движение затруднено от гипермаркета «Глобус» до МКАД. Протяженность пробки более 5 км.

На съезде на Ильинское шоссе также затор. Участок дороги до поворота на военный городок Павшино обозначен на карте красным цветом, далее до эстакады - желтым. Сложная дорожная ситуация наблюдается в микрорайоне Южный, движение на Южном бульваре и Заводской улице практически парализовано.

На Волоколамском шоссе в сторону области пробка до Знаменской церкви. Затруднен выезд автомобилей с улиц Речной и Народного ополчения.

Стоит дорога, соединяющая улицы Зенитчиков в московском микрорайоне Митино и Речную в Красногорске. В сторону области она обозначена бордовым цветом.

На Пятницком шоссе затруднено движение от ТРЦ «Отрада» до поворота на поселок Отрадное.