РИАМО - 27 окт. Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена, сообщает ТАСС.

Ранее эту должность занимала Анна Кузнецова, которая перешла на работу в Госдуму РФ.

Кузнецова начала работать детским омбудсменом РФ с 9 сентября 2016 года, а в 2019 году президент страны Владимир Путин переназначил ее на эту должность.

Распоряжение о назначении Львовой-Беловой опубликовано на сайте Кремля. Срок ее полномочий — 5 лет.