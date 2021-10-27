РИАМО - 27 окт. В столице установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жены и ребенка, сообщает ТАСС.

Тела убитых нашли в квартира на Мосфильмовской улице в Москве. Среди жертв — 57-летий мужчина, 39-летняя женщина и 8-летний ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На данный момент идет работа по задержанию подозреваемого, а также его доставки к следователю.

Ранее расследование этого дела было поставлено на контроль столичной прокуратуры.