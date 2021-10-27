РИАМО - 27 окт. В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе до конца текущего года будет открыт новый офис врача общей практики, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца этого года в регионе будут приведены в порядок 85 учреждений здравоохранения, включая поликлиники, амбулатории, стационары и станции скорой помощи.

В Ленинском округе в сентябре этого года начала прием пациентов после проведенной реконструкции взрослая поликлиника в Видном. Обновленное медучреждение соответствует стандарту «Бережливой поликлиники» национального проекта «Здоровье». Здесь созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медиков, установлено современное оборудование, позволяющее оказывать медпомощь на качественно новом уровне.

Кроме того, в муниципалитете выполнен ремонт амбулаторий в поселках Володарского и Развилка, а годом ранее было отремонтировано 3-е хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы в Расторгуеве.

«В настоящий момент завершаются работы в помещении под новый офис врача общей практики в ЖК «Пригород Лесное». Ремонт и отделка уже выполнены, ожидается поставка мебели и оборудования. Планируется, что до конца года здесь начнут принимать пациентов», - отметил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.