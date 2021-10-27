РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В Подольском родильном доме женская консультация не будет принимать пациенток 31 октября, 4 и 7 ноября, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

С 28 октября по 7 ноября женская консультация Подольского родильного дома будет работать по новому графику. Так, 28, 29 октября, 1, 2, 3 и 5 ноября отделение будет работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00.

30 октября и 6 ноября в женской консультации будет работать дежурный врач акушер-гинеколог с 08:00 до 14:00. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходной день.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

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