РИАМО - 27 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и первый зампредседателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверили качество ремонтных работ и модернизации технического оснащения в Одинцовской гимназии №14, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы в образовательном учреждении проводились в рамках проекта инициативного бюджетирования. Выделенные средства были направлены на приобретение компьютерной техники и ремонт лестничных маршей.

«За последние годы очень многое изменилось в Одинцовской гимназии №14. И летний каникулярный период этого года был использован с толком – подключили все возможные источники, директор и его команда активно участвовали в процессе, они буквально заряжены на перемены к лучшему. Это заметно не только по внешнему виду образовательного учреждения, но и по его «начинке», - отметила Лазутина.

Она добавила, что сегодня посмотрела классы технологии и информатики, их оснащение говорит о том, что гимназия идет на несколько шагов вперед. Ребятам нравится оборудование, они постепенно погружаются в самые современные технологии.

В ходе ремонтных работ по проекту инициативного бюджетирования в здании школы были выровнены стены на лестницах, установлены светодиодные светильники и хромированные поручни, а также уложена керамическая плитка ступеней лестничных маршей.

Технические мощности гимназии усилили 2 интерактивных экрана, интерактивный стол, 41 новый компьютер, 4 многофункциональных устройства, 45 планшетов с электронными учебниками и 2 современных 3D принтера.

Как сообщил Иванов, следующим этапом развития школы станет возведение пристройки на 500 мест, которое должно стартовать в 2022 году.

«Возведение пристройки к Одинцовской гимназии №14 – один из ключевых проектов для нас на ближайшие годы. В настоящий момент вносятся изменения в государственную программу, корректируются областной и муниципальный бюджеты. Окончание согласования и публикацию закупки планируем в этом декабре», - сказал Иванов.

По его словам, ожидаемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы – февраль 2022 года, выхода на строительную площадку – 2 квартал того же года.

«Наша задача, чтобы к 1 сентября 2023 года пристройка была введена в эксплуатацию и в ней начались занятия», - добавил Иванов.

Общая площадь пристройки составит порядка 18 тыс. кв. м. Объект разместится на земельном участке в 5 га.