РИАМО - 27 окт. В Москве зафиксированы 9‑балльные пробки из 10 возможных, улучшение ситуации прогнозируется к 20 часам, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности в движении отмечены около станций метро «Таганская», «Китай-город», «Лубянка», на Театральном проезде, Тверском бульваре.

Непросто проехать на северо-востоке, востоке, западе и юге мегаполиса.

К 20:00 прогнозируется снижение загруженности до 9 баллов, к 21:00 – до 5 баллов. Полностью свободными улицы станут после 23:00.

В столице с 28 октября по 7 ноября начинается период нерабочих дней. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Такая мера должна сдержать рост заражения. Не будут работать торговые центры, кинотеатры, сферы развлечений. Заведения общепита будут работать на вынос и доставку.