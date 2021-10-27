РИАМО - 27 окт. В усадьбе Тимохово-Салазкино в Видном состоялась презентация Кадрового центра, созданного по инициативе Торгово-промышленной палаты муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Создание новых рабочих мест для жителей рядом с домом — один из главных приоритетов в работе органов местного самоуправления. Большое количество предприятий и компаний, расположенных на территории Ленинского округа, заинтересованы в квалифицированных специалистах разных сфер деятельности, а жители – в хорошо оплачиваемой работе по специальности.

В презентации приняли участие представители бизнес-сообщества, руководители предприятий и организаций, органов местного самоуправления и Ленинского центра занятости.

«Главная задача центра — содействие компаниям и предпринимателям в поиске сотрудников, а жителям – в поиске достойной работы недалеко от дома», - отметил врио главы Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Деятельность Кадрового центра, который будет работать на базе Торгово-промышленной палаты, будет вестись в двух основных направлениях: подбор линейных позиций, подбор «топов» и офисных сотрудников.

В рамках презентации было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП и Ленинским центром занятости населения.

Открытие Кадрового центра позволит предлагать жителям округа вакансии от проверенных работодателей. Для получения услуг центра можно обратиться в Торгово-промышленную палату муниципалитета по телефону: 8-903-582-20-76.