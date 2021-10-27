РИАМО - 27 окт. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников призвал старшее поколение жителей столицы к соблюдению домашнего режима и вакцинации от Covid-19.

«Дорогие москвичи, уважаемые представители старшего поколения! Обращаюсь к каждому из вас с просьбой – предстоящие несколько месяцев поберегите себя и строго соблюдайте введенный с 25 октября домашний режим. А лучше вакцинируйтесь, чтобы вернуться к активной жизни без ограничений», - написал Шапошников на своей странице в Twitter.

Он отметил, что 76% депутатов и сотрудников аппарата Мосгордумы уже прошли вакцинацию от коронавируса, а 30% сотрудников переведены на удаленный формат работы.

Шапошников подчеркнул, что несмотря на объявленные нерабочие дни Мосгордума продолжит работу по обсуждению проекта бюджета города. Первое чтение финансового документа состоится 3 ноября.

С целью предотвращения эпидемиологических угроз, все пленарные заседания будут проходить в дистанционном формате.

Нерабочие дни введут в Москве с 28 октября по 7 ноября указом мэра Сергея Собянина в связи с ростом заболеваемости граждан инфекцией Covid-19.

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