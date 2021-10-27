РИАМО - 27 окт. Строительство офиса врача общей практики в селе Виноградово городского округа Воскресенск полностью завершилось, медучреждение откроется в ноябре после подключения систем и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Открытие нового медучреждения в селе Виноградово призвано повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей села и ближайших населенных пунктов. В офисе врача будет вестись прием взрослых и детей.

В здании медучреждения площадью около 300 квадратных метров разместятся кабинеты врача, кабинеты медицинской профилактики, прививочный и процедурный кабинеты, а также смотровая, помещение для приема анализов, стерилизационная и санитарная комнаты. В учреждении будет возможность пройти ЭКГ и диспансеризацию. Также в здании предусмотрено встроенное жилье для врача.

Планировка офиса выполнена с соблюдением необходимых условий для комфортного посещения медучреждения маломобильными гражданами.

Строительство объекта проведено в рамках национального проекта «Здравоохранение» за счет бюджетных средств.