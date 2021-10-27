РИАМО - 27 окт. Специалисты компании «Мособлэнерго» провели запланированный ремонт 78 трансформаторных подстанций в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, сообщает пресс-служба компании.

Ремонтные работы начались еще весной. Все они проходили под контролем специалистов регионального Минэнерго. Работы закончили по графику, в срок.

Обновленные подстанции находятся в Раменском, Пушкинском, Орехово-Зуевском городских округах, а также в Домодедове, Щелкове, Ступине, Чехове, Егорьевске, Люберцах, Истре, Красногорске.

Там успели поменять 984 опор и 72,8 км проводов линий электропередачи, возведено 7 новых подстанций, реконструировано 15,9 км и построено 8,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, также расчищено 59 Га трасс вдоль ЛЭП от растительности.