РИАМО - 27 окт. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы в период с 28 октября по 7 ноября временно изменился график работы, сообщили в ГБУЗ МО «ЛОБ».

«В период с 28 октября по 7 ноября 2021 года взрослые поликлинические отделения Люберецкой областной больницы работают по следующему графику: 28, 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с 8:00 до 20:00. 30 октября, 4 и 6 ноября – с 8:00 до 16:00. 31 октября, 7 ноября – выходной день», - сообщили в учреждении.

Детские поликлинические отделения работают по следующему графику: 28, 29 октября, 1,2, 3, 5 ноября – с 8:00 до 20:00. 30 октября, 6 ноября – с 8:00 до 16:00. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходной день.

Стоматологическая помощь (взрослые и детские отделения): 28, 29 октября, 1,2, 3, 5 ноября – с 8:00 до 20:00. 30 октября, 6 ноября – с 8:00 до 16:00. 31 октября, 4 и 7 ноября – выходной день.

Дни с 28 октября по 7 ноября 2021 года в Подмосковье объявлены нерабочими. В этот период не будут функционировать рестораны и кафе, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку. Приостановят работу торгово-развлекательные центры и объекты розничной торговли, кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли.

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