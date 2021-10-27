РИАМО - 27 окт. В городском округе Люберцы выполнены работы по ремонту автомобильной дороги до Ново-Люберецкого кладбища, сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы выполнены работы по ремонту автомобильной дороги от съезда с Новорязанского шоссе до входной группы Ново-Люберецкого кладбища. Также для удобства жителей построен тротуар», - сказали в управлении.

Всего в городском округе Люберцы в 2021 году отремонтировали 44 автомобильных дороги протяженностью 19,8 км и общей площадью 139 тыс. кв. м и 24 тротуара протяженностью 2,8 км и площадью 6,142 кв. м.