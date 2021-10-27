РИАМО - 27 окт. В рамках проекта реконструкции улицы Хачатуряна в столице предусмотрены двухстороннее движение по 6 полосам, строительство отдельного ж/д путепровода, установка новых дорожных знаков, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

«Автомобильная дорога проходит от примыкания к Алтуфьевскому шоссе до примыкания к улице Дубнинская, с пересечением железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги. Запланировано строительство железнодорожного путепровода, который будет реализован по отдельному проекту», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в рамках проекта планируется построить локальное очистное сооружение, а еще переустроить инженерные коммуникации, которые попадают в зону производства работ.

Во время реконструкции сформируют обособленные проезжие части с разделительной полосой и разворотными съездами. При строительстве будет создана магистральная улица общегородского значения с разделительной полосой шириной 4 м. Кроме того, появится разворотная площадка вокруг здания очистного сооружения.

А еще на улице Хачатуряна появится 3 остановки общественного транспорта в заездных карманах, создадут парковку напротив дома 13, корпус 3.

Кроме того, будет организовано регулируемое движение с двухсторонним движением по 6 полосам (3 полосы движения в каждом направлении). Также установят дорожные знаки, ограждения, информационные и дорожные указатели.