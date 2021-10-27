РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Газоснабжение подъезда дома в подмосковном Красногорске, где в среду произошел хлопок газа, восстановили, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В подъезд жилого дома на Железнодорожном проезде подали газ. Об этом сообщил представитель службы газового хозяйства ООО «Вэлнэс».

В жилом доме выполнена контрольная опрессовка газовой трубы. Голубое топливо запущено в квартиры, кроме одной, в которой обнаружено нарушение эксплуатации газового оборудования.

Собственники пострадавшей квартиры отказались от временного жилья, которое предоставила администрация г.о. Красногорск.

Хлопок газа произошел в среду утром в пятиэтажном доме в Красногорске. В результате повредились внутренние перегородки в квартире, выбиты оконные стекла. Погибших и пострадавших нет.

Причиной хлопка газа в Красногорске стала несанкционированная врезка газового оборудования в одной из квартир.