РИАМО - 27 окт. Специалисты практически приступили к проектированию моста через реку Пехорка. Сооружение соединит Северо-Восточную хорду с трассой Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщает пресс-служба столичного Депстроя.

В аукционе на проведение проектно-изыскательных и строительных победила компания «Монолитное строительное управление – 1» (АО «МСУ-1»).

Специалисты фирмы должны будут разработать проект, смету и построить сам мост. Его протяженность составит 360 м. Также нужно будет обустроить подход к мостовому сооружению в насыпи - 110,0 м под 3 полосы движения в каждом направлении.

Всего предстоит построить и реконструировать около 1,5 км дорог.