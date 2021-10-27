РИАМО - 27 окт. На время нерабочих дней, а также в ноябрьские праздники не стоит забывать о бдительности на автодорогах, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что предполагается рост количества транспорта на дорогах Подмосковья из-за дачников.

«Многие поедут за город и на дачи, чтобы там провести время на самоизоляции. При таком увеличении поездок повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.

Гержик добавил, что год назад свыше половины смертельных наездов на пешеходов произошли вне населенных пунктов и вне пешеходного перехода.

Пешеходам в темноте надо носить светоотражающие элементы, ведь ДТП происходят преимущественно вечером и ночью. Водитель может не заметить человека в темное время суток. Всем участникам дорожного движения нужно оставаться предельно внимательными.