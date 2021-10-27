РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске более 6,8 тысяч человек ревакцинировались «Спутником Лайт», всего прививку получили более 157 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации округа.

С начала пандемии в Подольске заболели 19 447 человек, округ находится на 7 месте по абсолютным значениям в Московской области и на 36 месте по заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения.

В округе имеется достаточное количество вакцины от коронавирусной инфекции. Имеется ее запас, она продолжает поступать. В данный момент получено 166 825 доз «Спутника V». Всего привиты 157 418 человек, а старше 60 лет – 44 353 человека. Согласно данным на среду, ревакцинация «Спутником Лайт» проведена 6 871 человеку.

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