РИАМО - 27 окт. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко занял третье место в обновленном рейтинге тяжеловесов промоушена Bellator после победы над американцем Тимоти Джонсоном, пишет Газета.ru.

45-летний Емельяненко вернулся в рейтинг лучших бойцов после победы в главном бою турнира Bellator 269 в Москве. Российский боец отправил оппонента Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

После победы россиянин расположился на третьей строчке рейтинга тяжеловесов. На первой позиции рейтинга находится американец Райан Бэйдер, второе место занял француз Чейк Конго, а недавний соперник Емельяненко Тимоти Джонсон переместился со 2 места на 4.

Поединок в главном бою вечера на турнире Bellator в Москве стал для Емельяненко первым с 2019 года. Сейчас на счету российского спортсмена 46 боев, в которых он одержал 40 побед и потерпел 6 поражений.