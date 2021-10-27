РИАМО - 27 окт. Комитет по туризму Московской области проводит анкетирование региональных гостиниц на наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

По закону при оказании услуг общественного питания в гостиницах розничная продажа алкоголя может осуществляться вне объектов общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, а также без вскрытия потребительской тары непосредственно продавцом.

Также продажа алкогольной продукции возможна только в тех местах при гостиницах, которые указаны в лицензии на нее.

В случае несоблюдения требований законодательства полагается административный штраф на юридических лиц в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб., приостановление деятельности по продаже алкоголя на срок до 90 суток либо лишение свободы на срок до 5 лет.

На сегодняшний день в Московской области располагается свыше 900 коллективных средств размещения, из них более 700 - классифицировано.

Летом в регионе наблюдался очень высокий спрос на заселение в гостиницы региона – более 95%, также загрузка номеров в отелях региона на предстоящие ноябрьские праздники составляет свыше 90%.

18 ноября в 11:00 специалисты Минсельхозпрода Подмосковья проведут ВКС-семинар для сотрудников отелей по вопросам оформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории региона. Ссылка для участия в ВКС-семинаре.