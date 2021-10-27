РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске свободный коечный фонд стационаров составляет 10%, при четвертой волне коронавирусной инфекции отмечается заболеваемость детей, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Всего с момента пандемии в Подольске заболели 19 447 человек, округ находится на 7 месте по абсолютным значениям в Московской области и на 36 месте по заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения.

В настоящее время (на утро 27 октября - ред.) свободный коечный фонд стационаров округа составляет 10%. Впервые за несколько недель появились свободные койки в Подольской детской городской больнице (27%). В течение 3 недель детская больница была полностью заполнена, потому что при начавшейся четвертой волне коронавирусной инфекции отмечается, в первую очередь, заболеваемость детей.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января, на текущей неделе в округе был пройден порог в 60% вакцинированных. Он составляет 60,5%. Однако для того, чтобы создать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавирусной инфекции, показатель составляет 85%. До 31 декабря необходимо привить 216 178 человек.

Пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме. Они будут работать и в период нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября.