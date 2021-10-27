РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. В подмосковной Балашихе подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», по итогам голосования были выбраны три лучшие работы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Работы детей оценивало жюри, в состав которого вошли участковые уполномоченные полиции, председатель Общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев и представитель молодежной организации. В конкурсе приняли участие дети сотрудников полиции в возрасте от 6 до 14 лет, которые в своих творческих работах постарались передать особенности работы родителей, выбравших профессию полицейских.

Победителями стали 6-летний Марченко Даниила; 11-летняя Мизонова Ангелина и 13-летний Тарарин Кирилл. Рисунки победителей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для прохождения очередного этапа конкурса.

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» проводится с 2009 года.