РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Аварийные бригады приступили к восстановлению газовой трубы на месте ЧП в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Жителям подъезда, в которой произошел хлопок газа, разрешат войти в квартиры в течение нескольких часов. А пока подача газа отключена во всем подъезде. Специализированная компания проводит контрольную опрессовку, после чего в квартиры запустят голубое топливо.

Конструктивные элементы дома остались целыми, в пострадавшей квартире волной выбиты оконные стекла. Спасатели закончили обследование чердачных перекрытий, повреждений нет. Другие квартиры и инженерные системы тоже не пострадали.

«Квартиру можно ремонтировать, но сейчас нужно будет все вынести, разобрать, посмотреть. Визуально несущие стены, потолок, полы – не повреждены, система отопления не повреждена. Соседи не пострадали. Получим все разрешения от МЧС, чтобы понимать, что можно делать с квартирой. Будем помогать с перегородками, окнами, насколько это возможно», - прокомментировала представитель УК «Жилищный трест и К» Татьяна Бурыкина.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении временного жилья собственникам квартиры.

В пресс-службе администрации округа также сообщили, что эвакуированным жителям подъезда предлагали временное убежище, но все отказались.

В среду утром собственник квартиры в доме №9 по Железнодорожному проезду пригласил наемного рабочего, который без отключения газа в стояке проводил работы по врезке новой газовой плиты. В результате на кухне произошел взрыв с повреждением окон, межкомнатных перегородок, что повлекло за собой разрушение некоторых конструкций в самой квартире. В результате инцидента службам пришлось эвакуировать жителей подъезда и на несколько часов перекрыть газ.