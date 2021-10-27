РИАМО - 27 окт. Сотрудниками Московского уголовного розыска задержаны подозреваемые в краже медного кабеля, пропажу обнаружил представитель энергетической компании, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона сотрудниками полиции при участии коллег из Росгвардии были задержаны пятеро предполагаемых участников группы. Ими оказались одна женщина и четверо мужчин, уроженцы Республики Дагестан и Оренбургской области, двое из которых ранее были судимы. Похищенные провода были обнаружены в автомобиле злоумышленников», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — добавила Волк.