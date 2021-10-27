РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 243 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2 670 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 507 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 595 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 435 996 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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