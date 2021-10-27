РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. Сотрудники ГИБДД провели эвакуацию каршеринга и такси на разворотном круге в микрорайоне Южный Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД пожаловались жители микрорайона, а также водители автобусов, которые не могли развернуться в положенном месте. Утром на место приехали эвакуаторщики. За пару часов все автомобили были перемещены на специальную парковку.

Граждане, которые стали свидетелями нарушения ПДД, могут обратиться в дежурную часть ОГИБДД городского округа Домодедово по телефону: 8(496)793-01-02.