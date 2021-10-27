РИАМО - 27 окт. В среду, четверг и пятницу в Московском регионе пройдут кратковременные дожди, до конца рабочей недели температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, а в выходные осадки прекратятся и наступит потепление, сообщается на сайте «Метеоновости».

В среду в столичном регионе пройдут небольшие дожди, выпадет не более 2-4 мм влаги. В связи с плотной облачностью ночь на четверг станет теплой: в черте города температура воздуха составит плюс 4-6 градусов, по области плюс 1-6 градусов.

В четверг днем в Москву с запада придет небольшой, но активный циклонический вихрь. В регионе пройдут дожди и усилится юго-западный ветер. Температура воздуха в столице не поднимется выше плюс 7-9 градусов, в Подмосковье ожидается от плюс 5-10 градусов.

В пятницу атмосферное давление вырастет и дожди постепенно прекратятся. Утром температура воздуха составит 0- плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 10. Отмечается, что эти показатели почти на 4 градуса выше средних многолетних значений.

В выходные в Москве настанет умеренно теплая погода без осадков. По ночам воздух будет остывать до 0-плюс 5 градусов, а в дневное время прогреваться до плюс 8-13 градусов. В утренние и ночные часы возможно образование тумана.

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