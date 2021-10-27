РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Полицейские Подольска задержали местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона из шкафчика раздевалки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летнего местного жителя, работающего на складе фирмы в деревне Коледино, о краже мобильного телефона из шкафчика раздевалки. Общая сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 27-летний уроженец Республики Бурятия, работающий в этой коммерческой организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.