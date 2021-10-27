РИАМО - 27 окт. Все тяжелые пациенты с Covid-19, которые сейчас находятся в реанимации, не вакцинированы, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

«Да, вакцинированные болеют. Это менее 1% среди заболевших. И почти у всех течение болезни проходит более легко и, естественно, они не попадают в реанимацию», - сказала Труш на заседании профильного комитета Мособлдумы по обсуждению промежуточных итогов вакцинации в Московской области.

Ранее врач сказала, что на сегодняшний день Московская область находится в лидерах по охвату вакцинацией. В регионе первым компонентом привили более 3,8 млн человек, а 3,5 млн – полностью прошли вакцинацию.

По словам Труш, вакцинация - это самое эффективное вмешательство в организм, изобретенное человеком. Каждый год прививки сохраняют 6 млн жизней, спасают 7,5 млн детей от инвалидности и 400 млн жизней для всего человечества.

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