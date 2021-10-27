РИАМО - 27 окт. Расписание некоторых поездов изменится на Белорусском, Киевском, Савеловском и Ярославском направлениях, а также Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

Причина тому — работы по модернизации инфраструктуры. Наибольшие корректировки в графике движения пригородных поездов и аэроэкспрессов произойдут 30-31 октября на Савеловском и Белорусском направлениях, в том числе МЦД-1.

Железнодорожники проведут переключение второго главного пути к новой платформе на станции Окружная. Работы начнутся в 22:10 и продлятся 24 часа. Движение поездов на участке Москва-Бескудниково будет организовано по соседним путям.

В период с 27 по 31 октября на нескольких станциях произведут замену стрелочных переводов, в частности, на станции Куровская и участке Малино – Усады Окружные Большого кольца МЖД, Москва-Товарная-Смоленская, Москва-пассажирская-Киевская.

На станции Москва-Пасcажирская-Казанская, где ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры для МЦД-3, уложат новый стрелочный перевод и проведут выправку и балластировку пути.

Кроме того, 30-31 октября на участке Москва – Мытищи Ярославского направления МЖД запланированы работы по модернизации системы автоматического регулирования движения поездов.

С 30 на 31 октября и с 31октября на 1 ноября на участке Сергиев Посад – Пост 71 км Большого кольца МЖД железнодорожники проведут выправку пути на участке протяженностью 3 км. Движение поездов будет организовано по одному пути в обе стороны, что также отразится на расписании электричек.