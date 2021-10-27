РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. Управляющую компанию «Гюнай» в подмосковном Домодедове оштрафовали на 900 тыс. рублей за систематическое несоблюдение сроков ответов на обращения жителей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Компания проигнорировала сроки обработки запросов жителей, один раз по адресу: улица Гагарина, д. №58 и пять раз по адресу: улица Жуковского, д. №14/18. Жители требовали объяснений по поводу перерасчета за отопление.

Собственник квартиры на улице Гагарина ждал ответа из управляющей компании почти два месяца. Житель дома №14/18 на улице Жуковского добивался от управляющей компании обратной связи через ГИС ЖКХ с апреля по октябрь.

За каждое нарушение инспекторы Госжилинспекции Подмосковья назначили штраф в размере 150 тыс. рублей. Всего по 6 фактам нарушения вышло 900 тыс. рублей.

«Сверять начисления за жилищно-коммунальные услуги управляющие организации обязаны как только с таким запросом к ним обратились жители. На это отводится три рабочих дня. Как правило, их достаточно чтобы выявить и устранить ошибки в расчетах. В более сложных ситуациях у организации есть месяц на разрешение вопроса собственника. Но если обратной связи нет месяцами – это нарушение, которое привлекает проверку Госжилинспекции и карается потерей реноме и финансов компании», - сказала Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.