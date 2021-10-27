РИАМО - 27 окт. На прошлой неделе подрядные организации провели работы по обустройству подхода к наземному пешеходному переходу по улице 8 Марта в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Проведено устройство подхода к наземному пешеходному переходу по улице 8 Марта. Площадь работ составила 12 кв. м», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе в соцсети и на портал «Добродел» поступило 38 обращений граждан, 24 из них касалось тематики содержания автомобильных дорог, 6 - ремонта, 8 - вопросов безопасности дорожного движения.

«Все обращения были отработаны в полном объеме в регламентные сроки», - подчеркнул Ружицкий.