РИАМО - 27 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 2 670 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число выявленных заболевших зафиксировали в Одинцовском округе (228), Сергиево-Посадском округе (205), Люберцах (191), Королеве (152), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Также большое число случаев выявлено в городском округе Пушкинский (136), Мытищах (130), Красногорске (126), Балашихе (125), Химках (120) и Воскресенске (107).

99 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки выявили в Раменском округе, 68 – в Чехове, 64 – в Солнечногорске, 61 – в Истре, 58 – в Жуковском, 57 – в Коломне, 55 – в Домодедове, 46 – в Ступине, 45 – в Зарайске, по 41 – в Подольске и Щелкове, 39 – в Долгопрудном, 37 – в Краснознаменске, 35 – в Наро-Фоминском округе, 31 – в Лобне, 29 – в Дмитровском округе, 27 – в Богородском округе.

По 26 случаев – в Орехово-Зуевском округе и Ивантеевке, 25 – в Ленинском округе, 24 – в Электростали, 21 – в Волоколамском округе, 19 – в Егорьевске, 17 – в Серпухове, 16 – в Дзержинском, по 14 – в Кашире, Луховицах, Реутове и Серебряных Прудах, по 10 – в Рузском округе, Клину и Котельниках, 9 – во Фрязине, 8 – в Можайском округе, 7 – в Лосино-Петровском, 6 – в Шаховской, по 5 – Бронницах и Лыткарине.

4 – в Шатуре, по 3 – в Озерах и Павловском Посаде, по 2 – Пущине и Электрогорске, по 1 – в Талдомском округе, Черноголовке и Власихе.

Ни одного случая заболевания за прошедшие сутки не выявили в Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 507 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 595 человек. Выздоровели и выписались 435 996 человек.

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