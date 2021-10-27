РИАМО - 27 окт. Столичные следователи предъявили обвинение 34-летнему мужчине в сбыте алкоголя, который не отвечает требованиям безопасности, а также которым отравились люди на юго-западе Москвы. При этом один из госпитализированных скончался, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следователей, в июле этого года обвиняемый в городе Бронницы (Подмосковье) сбыл своему знакомому немаркированный алкоголь. В свою очередь мужчина передал это спиртное в октябре своим знакомым для праздника в кафе на улице Академика Семенова в столице. После употребления алкоголя люди были госпитализированы в московскую больницу.

У пострадавших диагностировали отравление метанолом. Один из пострадавших скончался, несмотря на медпомощь.

В ходе опознания и очных ставок с обвиняемым, свидетель указал на него как на лицо, которое продало ему несколько канистр с немаркированным алкоголем объемом 5 л. Причастность второго подозреваемого к данному преступлению пока проверяется.

Следователи проводят мероприятия по установлению полной картины трагедии.