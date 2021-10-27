РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Кондитер из Подольска Наталья Дюкова стала суперфиналисткой 6 сезона шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница», следует из 1 серии 6 сезона шоу.

Премьера нового сезона состоялась 26 октября. В нем приняли участие кондитеры из различных уголков страны, в том числе и две жительницы Подольска - Екатерина Улитина и Наталья Дюкова. Темой первого этапа стал праздник Хеллоуин, второго этапа – торт в виде тыквы с шоколадным пауком и мышью.

Обе подольчанки вышли в финал, однако по итогам заключительного этапа суперфиналисткой стала Дюкова. Ее работа понравилась судьям шоу. В первом этапе она удивила судей тортом по мотивам фильма «Охотники за привидениями», а в финале испекла вкусный и похожий на оригинал торт.