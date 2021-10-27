РИАМО - 27 окт. Московская область вошла в десятку регионов-лидеров России по активности участия в онлайн-переписи. На портале госуслуг уже переписалось свыше 10,4% населения региона, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

Почти 14 млн россиян переписались за первую неделю, 11 млн — самостоятельно через портал «Госуслуги». Первый регион по активности онлайн-переписи — Тульская область. Здесь переписалось более 15% населения, а всего — 21%.

В число субъектов, где переписалось онлайн более 10% населения, вошли также Мордовия (14,8%), Сахалинская область (14,4%), Ямало-Ненецкий округ (14,2%), Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11,0%), Смоленская (10,8%) и Мурманская (10,8%) области, Крым (10,6%) и Московская область (10,4%).

Несмотря на большое количество участников, онлайн-перепись проходит штатно. В первую неделю среднее количество переписавшихся составляло 1-1,5 млн человек в день. Технических сбоев не зафиксировано, а все вопросы оперативно решаются службой техподдержки.

Введение нерабочих дней не изменит ход переписи и график работы переписчиков, но меры безопасности усилены. Самый безопасный и удобный способ участия в переписи — самостоятельное заполнение переписного листа на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября с широким применением цифровых технологий.