РИАМО - 27 окт. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО МФК «Мир Капитала» Закона о рекламе, сообщает антимонопольного ведомства.

В соответствии с поручением Генпрокуратуры РФ и письмами прокуратуры Московской области управлением на территории Подмосковья был проведен мониторинг рекламы финансовых услуг лизинговых компаний и физических лиц, вводящей в заблуждение потребителей относительно условий приобретения товара, при заключении договора купли-продажи и договора лизинга с физическими лицами, где физическое лицо обязуется продать транспортное средство лизингодателю (покупателю) и оно же одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения.

При мониторинге интернета в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» нашли рекламу под заголовком - «Заем Под Залог ПТС. Решение онлайн!». Текст: «До 1 000 000 ₽! Онлайн-одобрение. Прозрачный договор залога. Заявка на сайте! Не требуется КАСКО. В соответствии с законом. Выдача за 30 минут. Финансовые услуги оказывает: ООО МФК «МИР КАПИТАЛА».

По результатам мониторинга было возбуждено дело в отношении этой фирмы по признакам нарушения Закона о рекламе.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что рекламный слоган «Займ под залог ПТС» вводит потребителя рекламы в заблуждение относительно оказываемых услуг. Кроме того, в рассматриваемой рекламе, были указаны только привлекательные условия оказания финансовой услуги. Вместе с тем, условия, которые позволили бы потребителю правильно и в полном объеме оценить приемлемость условий получения необходимой ему услуги займа, в рассматриваемой рекламе отсутствуют.

По итогам рассмотрения дела было вынесено решение о нарушении ООО МФК «Мир Капитала» Закона о рекламе. Не согласившись с указанным решением, микрофинансовая компания обратилась в суд.

Но там компании отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.