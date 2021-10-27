РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Дворец культуры «Подмосковье» в Красногорске не будет работать с 28 октября по 7 ноября, сообщается на официальном сайте дворца.

На этот период приостанавливается работа клубных формирований. О дате возобновления занятий руководители сообщат дополнительно.

Вернуть деньги за приобретенные в кассе ДК билеты можно будет после 7 ноября. Стоимость билетов возместят в полном объеме.

Те, кто приобретал билеты через сайт ДК «Подмосковье», могут оформить возврат онлайн.

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