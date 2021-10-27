РИАМО - 27 окт. Стоматологии в период нерабочих дней в столице будут оказывать только экстренную или неотложную помощь, сообщает московский оперштаб.

В столице с 28 октября по 7 ноября начинается период нерабочих дней. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Такая мера должна сдержать рост заражения.

В городе не будут работать торговые центры, кинотеатры, сферы развлечений. Заведения общепита будут работать на вынос и доставку.

Открыты в эти дни будут лишь магазины первой необходимости, продуктовые и аптеки. При этом плановая медпомощь будет оказана в прежнем объеме.

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